На Харьковщине в огне погибли 3 человека

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28 октября 2019 г. 9:45
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В течение недели, с 21 по 28 октября, на Харьковщине спасатели 74 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате пожаров погибли 3 человека, еще 2 получили травмы.

Во время ликвидации пожаров пожарные спасли 1 человека и эвакуировали из опасных зон 3 человек.

Также пиротехники ГСЧС 33 раза выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего специалисты обезвредили 47 обнаруженных на Харьковщине боеприпасов, из которых: 2 авиабомбы, 23 артснаряд, 19 минометных мин и 3 гранаты.

 

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