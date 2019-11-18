На Харьковщине в огне погибли 5 человек, пятеро пострадали

18 ноября 2019 г. 9:50
1 просмотр

В течение недели, с 11 по 18 ноября спасатели 90 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Во время тушения пожаров на прошлой неделе пожарные обнаружили тела 5 погибших человек, еще 5 человек были травмированы.

На пожарах спасателям удалось спасти жизни 2 людей, и эвакуировать из опасных зон 21 человека.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 31 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего специалисты обезвредили 1411 боеприпасов, среди которых - 1 авиабомба, 100 артснарядов, 57 минометных мин, 3 гранаты и 1250 патронов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.