На Харьковщине в огне погибли 6 человек, более двух десятков - спасены

02 декабря 2019 г. 10:14
1 просмотр

В течение недели, с 25 ноября по 2 декабря спасатели 124 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На пожарах удалось спасти от огня 2 человек и эвакуировать 20. Однако в результате пожаров все же погибли 6 человек.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 16 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены на Харьковщине.

Всего специалисты обезвредили 67 найденных боеприпасов, из которых - 1 авиабомба, 43 артснаряда, 21 минометная мина, 1 граната и др.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.