На Харьковщине в огне погибли 6 человек, более двух десятков - спасены

В течение недели, с 25 ноября по 2 декабря спасатели 124 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На пожарах удалось спасти от огня 2 человек и эвакуировать 20. Однако в результате пожаров все же погибли 6 человек.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 16 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены на Харьковщине.

Всего специалисты обезвредили 67 найденных боеприпасов, из которых - 1 авиабомба, 43 артснаряда, 21 минометная мина, 1 граната и др.