На Харьковщине в огне погибли два человека

В течение недели, с 18 по 25 ноября спасатели ГСЧС 109 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Во время тушения пожаров на прошлой неделе пожарные обнаружили тела 2 погибших человек, еще 1 человек получил травмы.

На пожарах спасателям ГСЧС удалось спасти жизни 4 людям и эвакуировать из опасных зон еще 56 человек.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 16 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего специалисты обезвредили 167 обнаруженных боеприпасов, из которых - 1 авиабомба, 119 артснарядов, 46 минометных мин, 1 граната.