На Харьковщине в поле возле поселка нашли старые боеприпасы

В Дергачевском районе Харьковщины пиротехники спасательной службы обезвредили более трех десятков старых боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасные предметы обнаружили 11 ноября в поле на окраине поселка Казачья Лопань местные жители.

Прибывшие пиротехники ГСЧС обследовали место находки, которое находилось на расстоянии до километра от жилых домов, и прилегающую к нему территорию с помощью металлоискателя.

Всего они насчитали 34 боеприпаса, среди них были 20 артснарядов диаметром 50 мм, 3 снаряда диаметром 75 мм, 3 - диаметром 37 мм, а также 7 ручных немецких гранат М-39 и 1 подствольная граната.

Всего, по данным спасателей, за сутки в Харьковской области специалисты-пиротехники обезвредили 39 опасных остатков минувшей войны. Пострадавших нет.