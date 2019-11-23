В Изюме из реки вытащили тело утопленницы

23 ноября 2019 г. 14:04
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В Изюме в реке Северский Донец обнаружили тело женщины.

Об этом сообщают "Обрії Ізюмщини" со ссылкой на ведущего инспектора ГСЧС в Харьковской области Романа Ляхова.

По его информации, 22 ноября днем спасателям поступило сообщение от дежурного Изюмского отдела полиции о том, что по руслу реки Северский Донец в районе улицы Первомайской плывет труп, и необходима помощь для его извлечения из реки.

Прибывшие на место спасатели на резиновой лодке подплыли к телу и извлекли из реки.

Следственно-оперативная группа полиции установила, что погибшая - местная жительница 1943 года рождения.

Вероятной причиной гибели пенсионерки является суицид.

 

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