На Харьковщине в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, еще один - в больнице

На Харьковщине произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один оказался в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, авария произошла 25 августа около 7:55 в селе Крысино Богодуховского района по улице Центральной.

73-летний водитель «Москвича» выехал на встречную полосу движения, где его авто столкнулось с автомобилем «Volkswagen Caddy».

В результате столкновения пожилой мужчина погиб на месте происшествия. 32-летнего водителя иномарки доставили в больницу Богодухова.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета Богодуховского отдела полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Все обстоятельства ДТП полиция устанавливает.