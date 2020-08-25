На Харьковщине в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, еще один - в больнице

На Харьковщине произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один оказался в больнице.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, авария произошла 25 августа около 7:55 в селе Крысино Богодуховского района по улице Центральной.
73-летний водитель «Москвича» выехал на встречную полосу движения, где его авто столкнулось с автомобилем «Volkswagen Caddy».
В результате столкновения пожилой мужчина погиб на месте происшествия. 32-летнего водителя иномарки доставили в больницу Богодухова.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета Богодуховского отдела полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Все обстоятельства ДТП полиция устанавливает.