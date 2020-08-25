На Харьковщине в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, еще один - в больнице

25 августа 2020 г. 12:46
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На Харьковщине произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один оказался в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, авария произошла 25 августа около 7:55 в селе Крысино Богодуховского района по улице Центральной. 

73-летний водитель «Москвича» выехал на встречную полосу движения, где его авто столкнулось  с автомобилем «Volkswagen Caddy». 

В результате столкновения пожилой мужчина погиб на месте происшествия. 32-летнего водителя иномарки доставили в больницу Богодухова. 

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета Богодуховского отдела полиции. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства. 

 Все обстоятельства ДТП полиция устанавливает.

 

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