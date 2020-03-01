На Харьковщине в результате пожара из-за сигареты погиб мужчина

42-летний житель Харьковщины погиб в результате пожара в частном доме из-за непотушенной сигареты.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
29 февраля спасателям от Национальной полиции поступило сообщение о том, что около 20:30 28 февраля в результате пожара в селе. Котовка на улице Полевой, 10 погиб мужчина 1978 года рождения. Возгорание произошло в комнате жилого дома.
Как выяснилось, ЧП обнаружил председатель сельсовета. В одной из жилых комнат тлела кровать, пол и домашние вещи на площади около 3 кв.м.
Пожарные подразделения на место происшествия не вызывались.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение мужчины с огнем при курении.