На Харьковщине в результате пожара из-за сигареты погиб мужчина

01 марта 2020 г. 10:15
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42-летний житель Харьковщины погиб в результате пожара в частном доме из-за непотушенной сигареты.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

29 февраля спасателям от Национальной полиции поступило сообщение о том, что около 20:30 28 февраля в результате пожара в селе. Котовка на улице Полевой, 10 погиб мужчина 1978 года рождения. Возгорание произошло в комнате жилого дома.

Как выяснилось, ЧП обнаружил председатель сельсовета. В одной из жилых комнат тлела кровать, пол и домашние вещи на площади около 3 кв.м.

Пожарные подразделения на место происшествия не вызывались.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение мужчины с огнем при курении.

 

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