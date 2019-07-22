На Харьковщине в результате пожаров пострадали 5 человек

В течение недели, с 15 по 21 июля, на Харьковщине спасатели ГСЧС 207 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, 73 из которых возникли на открытых пространствах и были связаны с горением сухостоя и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, отметив, что все эти возгорания в природных экосистемах возникли из-за человеческой халатности и умышленного выжигания сухой травы.

В результате пожаров 5 человек получили ожоги и были травмированы.

Во время ликвидации пожаров были эвакуированы 11 человек.

На месте возникновения чрезвычайных событий погибли 6 человек, еще 49 получили травмы.

Также пиротехники ГСЧС 20 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего обезвредили 2031 обнаруженный боеприпас, среди которых были 95 артснарядов, 30 минометных мин, 3 гранаты и 1900 патронов.