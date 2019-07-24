 

На Харьковщине в результате пожаров выгорело 13 гектаров территории

24 июля 2019 г. 10:29
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23 июля на Харьковщине спасатели ГСЧС 6 раз выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожары произошли в Лозовском, Шевченковском, Двуречанском, Великобурлукском, Боровском и Валковском районах области.

Общая площадь пожаров превысила 13 га.

Сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности – 5 класс.

В связи с этим Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

 

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