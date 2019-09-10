На Харьковщине в результате пожаров выгорело почти 30 гектаров сухостоя

9 сентября на Харьковщине произошло 75 пожаров сухой травы, хвойной подстилки, камыша и мусора, которые уничтожили около 30 га сухой растительности, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, самый крупный среди этих пожаров произошел вчера, 9 сентября, вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области.

Напомним, информация о пожаре на открытой территории возле села Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области поступила в ГСЧС в 09:50.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит камыш и трава отдельными очагами на общей площади около 10 га. Кроме того, существует угроза распространения пламени на лесной массив.

К месту пожара привлечено от 3 автоцистерны и 15 человек личного состава ГСЧС, 5 единиц техники Министерства обороны, а также трактор и бульдозер от Новомосковского лесничества.

Сейчас идет его ликвидация. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщил спикер регионального медиацентра Минобороны Украины Виталий Саранцев, ситуация контролируется силами дежурных пожарных расчетов бригады совместно с подразделениями ГСЧС.

Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации торфяного пожара.

Как отметил Виталий Саранцев, распространяемая в соцсетях информация о возможных взрывов боеприпасов является недостоверной, поскольку на территории полигона нет состава и хранилищ, содержащих взрывоопасные предметы или вещества.

Занятия по боевой подготовке с выполнением практических стрельб на полигоне не проводятся.

Угрозы жизни военнослужащих и гражданских лиц нет.

В ГСЧС же отметили, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности – 5 класса.

Поэтому пожарные просят население Харьковщины не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.