На Харьковщине в результате взрыва в гараже мужчина получил ранения и лишился пальцев на руке

15 февраля в Харькове в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 48-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина нашел предмет, похожий на шар, по дороге на работу.

Мужчина принес неизвестный предмет в гараж, где он работает слесарем.

Когда мужчина попытался разобрать найденный предмет, он взорвался у него в руках.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями живота, шеи, грудной клетки и правого бедра, травматической ампутацией четырех пальцев руки доставили в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Вещественные доказательства изъяты.