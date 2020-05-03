На Харьковщине в селе Высокополье горел заброшенный дом

В селе Высокополье Валковского района сегодня утром, 3 мая, произошел пожар в заброшенном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 мая в 7:55 спасателям поступило сообщение о горящем нежилом доме на улице Макаренко, 101.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горел заброшенное здание на площади 80 кв.м.

Спасатели пожар локализовали в 8:48, не допустив дальнейшего распространения пламени.

Окончательно огонь был ликвидирован в 11:26.

Причина пожара выясняется.