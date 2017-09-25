На Харьковщине в сгоревшем доме нашли труп мужчины

Информация о пожаре в городе Змиев поступила накануне, в 13:30

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в частном доме пылали горючие конструктивные элементы стен, перекрытия и крыши, а также домашние вещи внутри.Пплощадь пожара составила 200 кв.м. Во время проведения разведки возле входной двери обнаружили обгоревшее тело хозяина дома 1948 года рождения без признаков жизни.

В 14:09 пожар локализовали. К 19:30 спасатели проводили мероприятия по разборке обгоревших обломков конструкций дома и проливание отдельных очагов горения.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.