На Харьковщине в своем доме угорела пожилая женщина

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел вчера, 11 октября в 7:55. Горел частный жилой дом в селе Мозолевка Валковского района.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. Прибыв на место происшествия, пожарные провели разведку и обнаружили тело погибшей хозяйки дома, женщины 1938 года рождения.

Общая площадь пожара составляла около 60 кв.метров. В 9:11 пожарные локализовали огонь, а в 12:55 полностью ликвидировали его.

Причина ЧП и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются.