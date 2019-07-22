 

На Харьковщине в военной части из автомата застрелился солдат

22 июля 2019 г. 16:23
Источник: Главное
1 просмотр

В воскресенье, 21 июля, в военной части А1352 в Балаклее застрелился военнослужащий.

Об этом рассказал заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

Около 6 утра 20-летний призывник был в карауле.

Основная версия его гибели – самоубийство.

По словам Зубко, военнослужащий застрелился из автомата Калашникова - АК-47.

По факту гибели солдата открыто уголовное производство. Статья – "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Дело расследует полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.