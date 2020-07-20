На Харьковщине внедорожник загорелся прямо посреди пшеничного поля

19 июля на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле на пшеничном поле неподалеку с. Волосская Балаклея Шевченковского района.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию на место вызова пожарными было установлено, что огнем полностью был охвачен автомобиль Range Rover Discovery и 3 га пшеницы на корню (общая площадь поля 130 га). Существовала угроза распространения огня, потому была задействована техника местного фермерского хозяйства.

В результате пожара было уничтожено 3 Га пшеницы на корню и сам автомобиль. Выяснилось, что возгорание возникло в моторном отсеке внедорожника, который двигался через поле нескошенной пшеницы.