На Харьковщине внезапно умер 12-летний мальчик

Как сообщили отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, 9 февраля около 16:00 поступила информация о том, что в доме по месту жительства в селе Черкасская Лозовая внезапно умер 12-летний мальчик.
Срнласно информации правоохранителей, тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причин смерти.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК с пометкой "естественная смерть".
Все обстоятельства устанавливаются.
Как сообщает издание "Город Х", по словам местных жителей, мальчик умер от пневмонии.