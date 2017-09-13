На Харьковщине во двор жилого дома бросили гранату

Накануне в 21:00 в дежурную часть Золочевского отделения полиции поступила информация от жительницы поселка Березовка о том, что во дворе ее домовладения прогремел взрыв, вероятно, гранаты.

По сведениям отдела комуникации полиции, на место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа и работников взрывотехнического управления. С места происшествия изъяты вещественные доказательства и назначена экспертиза.

Хозяйка домовладения отрицает принадлежность к какой-либо политических партий или общественных организаций и предполагает, что мотивом данного преступления могли быть семейно-бытовые ссоры. В результате происшествия пострадавших нет. Осколками секущиеся стены дома и повреждены два окна.

Следственным факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.