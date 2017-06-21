На Харьковщине во время пожара погиб мужчина

ЧП произошло 21 июня, в 2:42 на территории частного жилого домовладения на улице Пушкина в городе Люботин Харьковской области.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар произошел в летней кухне, где горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила 20 кв.м. Спасатели немедленно приступили к тушению огня. Во время пожаротушения в задымленной комнате на кровати они нашли тело жителя дома 1958 года рождения.

В 3:00 произошла локализация пожара, а в 4:30 – полная ее ликвидация.

По предварительным данным, трагедия случилась из-за неосторожности во время курения.