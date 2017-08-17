На Харьковщине во время пожара пострадал подросток

Сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Песчанка Красноградского района посттупило 16 августа в 15:26.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харькоской области, огнем была охвачена летняя кухня на площади 20 кв.м. До прибытия спасателей хозяин и его сын 2001 года рождения пытались ликвидировать возгорание. Во время этого процесса последний получил ожоги правой части тела. От дальнейшей госпитализации он отказался.

Пожарные локализовали пожар в 15:36 и в 16:28 полностью ликвидировали ее.

По предварительным данным вероятной причиной возникновения пожара стало нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе.