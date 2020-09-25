На Харьковщине во время пожара сухостоя огонь перешел на кукурузное поле и уничтожил 30 гектаров урожая

В Харьковской области за сутки, 24 сентября, спасатели ликвидировали 65 пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь этих пожаров составила более 86 га.

Так, пожар сухостоя в поселке Ковяги на Валковщине едва на нанес ущерб частным хозяйственным сооружениям. Площадь пожара составляла 500 кв.м. В этом случае спасателям удалось за час потушить огонь и предотвратить угрозу от огня постройкам.

Однако в Коломакском районе огонь от сухой травы все же уничтожил заброшенный жилой дом. Сообщение о пожаре в поселке Коломак, на ул. Дарвина, 12 поступило в ГСЧС в 15:15. Там трава горела на площади 1 га. Огонь от нее и зацепил дом. Спасатели укротили пожар в 18:10.

Но самый большой по площади пожар сухостоя произошел возле села Анискино в Великобурлукском районе. Информация о нем поступила спасателям в 14:48. Площадь горящей травы составила почти 10 га, огонь от нее перекинулся на кукурузное поле и уничтожил около 30 га урожая.

В 18:40 огонь удалось потушить.

Как отмечают в ГСЧС, подавляющее большинство таких пожаров происходит из-за легкомыслия граждан, которые, несмотря на многочисленные предостережения спасателей, продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.