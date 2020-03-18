На Харьковщине во время пожара в доме пострадал подросток

В поселке Андреевка Балаклейского района области во время пожара пострадал 14-летний подросток.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 17 марта в 19:40 спасателям поступило сообщение о том, что в доме № 2 на ул. Заводской загорелся диван.

На момент прибытия пожарных диван горел на площади 3 кв.м.

В результате пожара подросток получил ожоги рук.

Каретой скорой пострадавшего госпитализировали в районную больницу и после осмотра и оказания помощи отпустили домой.

Спасатели потушили огонь уже в 19:50.

Причину пожара выясняют.