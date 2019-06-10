На Харьковщине во время пожаров из огня спасли двух человек

10 июня 2019 г. 10:30
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На прошлой неделе, с 03 по 10 июня, спасатели 100 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На пожарах было спасено 2 человека, в том числе 1 ребенок и эвакуированы 28 человек.

В результате одного из пожаров получил травмы1 человек.

Также пиротехники ГСЧС 30 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего специалисты обезвредили 130 найденных боеприпасов, среди которых были  48 артснарядов, 78 минометных мин и 4 гранаты.

 

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