 

На Харьковщине во время сбора урожая взорвалось пиротехническое устройство

06 июля 2019 г. 16:25
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 июля в 15:29 в полицию поступило сообщение от жителя села Сугаревское о том, что на поле раздался хлопок и произошло возгорание. Пожар местные жители ликвидировали самостоятельно. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники.

На поле правоохранители обнаружили предмет, обмотанный скотчем. По заключению экспертов, он представляет собой самодельное пиротехническое устройство.

Работники сельскохозяйственного предприятия сообщили, что ранее слышали похожи хлопки, но не обращали на них внимания. В результате ЧП пострадавших нет. 

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Принимаются меры по установлению и задержанию людей, причастных к совершению преступления.

 

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