Во время семейной ссоры молодая жена убила своего мужа

В Нововодолажском районе молодая женщина ножом убила своего мужа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило 8 мая в полицию от фельдшера скорой медицинской помощи.

Полицейские установили, что 23-летний мужчина скончался от полученных ножевых ранений, которые ему нанесла его 22-летняя жена. Ее задержали.

По ее словам, между ней и мужем возникла ссора, в ходе которой она ударила мужчину кухонным ножом в область грудной клетки.

В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.