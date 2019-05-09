Во время семейной ссоры молодая жена убила своего мужа

В Нововодолажском районе молодая женщина ножом убила своего мужа.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило 8 мая в полицию от фельдшера скорой медицинской помощи.
Полицейские установили, что 23-летний мужчина скончался от полученных ножевых ранений, которые ему нанесла его 22-летняя жена. Ее задержали.
По ее словам, между ней и мужем возникла ссора, в ходе которой она ударила мужчину кухонным ножом в область грудной клетки.
В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания.
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.