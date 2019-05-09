Во время семейной ссоры молодая жена убила своего мужа

09 мая 2019 г. 10:10
19 просмотров

В Нововодолажском районе молодая женщина ножом убила своего мужа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило 8 мая в полицию от фельдшера скорой медицинской помощи.

Полицейские установили, что 23-летний мужчина скончался от полученных ножевых ранений, которые ему нанесла его 22-летняя жена. Ее задержали.

По ее словам, между ней и мужем возникла ссора, в ходе которой она ударила мужчину кухонным ножом в область грудной клетки.

В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания. 

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.