На Харьковщине мужчина насмерть сбил свою внучку

20 сентября 2017 г. 11:25
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Вчера, 19 сентября, в 17:30 в Змиевском районе с. Боровая водитель автомобиля «Газель» при передвижении задним движением совершил наезд на девочку 2014 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ХОГА, от полученных травм ребенок погиб на месте аварии.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, ребенка сбил ее 47-летний дедушка.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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