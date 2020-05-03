На Харьковщине возросло количество умерших от COVID-19: скончались еще два человека

Как сообщалось, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания COVID-19

По данным главы ХОГА Алексея Кучера, новые заболевшие - жители Харькова, а также Харьковского, Змиевского, Чугуевского районов области и города Люботин.

133 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы, из них трое находятся в реанимации на кислородной поддержке (маске), 172 - на самоизоляции.

Как отметил Кучер, среди лиц, на кислородной поддержке, - двое медсестер. Медик из Стрелечья, который находился на кислородной поддержке в последние дни, - переведен из реанимации.⠀

С подозрением на коронавирус госпитализированы 106 человек, 40 - в самоизоляции.⠀

«К сожалению, два человека умерли - харьковчане 61 и 70 лет», - сообщил глава ХОГА.

За весь период регистрации в области зафиксировано 640 подозрений на COVID-19 (+51 за последние сутки), из них:

▪ 350 случаев подтверждено;

▪ 144 опровергнуты;

▪ 37 человек выздоровели;

▪ 8 человек умерли.