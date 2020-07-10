На Харьковщине выгорело около 20 гектаров поля с пшеницей: в поджоге подозревают детей

10 июля 2020 г. 11:11
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В Лозовском районе Харьковщины в результате масштабного пожара на поле выгорело почти 20 гектаров пшеницы.

Полиция устанавливает обстоятельства данного возгорания.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 июля в полицию от тракториста поступило сообщение о том, что около 16:00 во время работы в поле в селе Украинское он увидел пожар. 

Совместными усилиями трактористов пожар был ликвидирован до прибытия пожарных. 

Правоохранители предварительно установили, что к возгоранию, вероятно, причастны дети в возрасте от 8 до 10 лет, которые играли на поле. 

Сейчас проводится проверка, их личности устанавливаются.

Как отмечается, в результате пожара уничтожено около 20 гектаров зерновой культуры. 

Сумма материального ущерба устанавливается. 

Пострадавших в результате пожара нет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

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