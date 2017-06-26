На Харьковщине взорвали банкомат

Событие произошло 26 июня около 2:30 в поселке Высокий. В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская". Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньи.
Как рассказали в отделе коммуникаци полиции в Харьковской области, правоохранители провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному правонарушению.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Событие произошло 26 июня около 2:30 в поселке Высокий. В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская". Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги", - отмечается в сообщении. Так, по указанному адресу выезжало руководство и следственно-оперативная группа. Работники полиции провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному правонарушению. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/harkovskoy-oblasti-neizvestnye-vzorvali-bankomat-1498465154.html
Событие произошло 26 июня около 2:30 в поселке Высокий. В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская". Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги", - отмечается в сообщении. Так, по указанному адресу выезжало руководство и следственно-оперативная группа. Работники полиции провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному правонарушению. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/harkovskoy-oblasti-neizvestnye-vzorvali-bank...