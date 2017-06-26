На Харьковщине взорвали банкомат

26 июня 2017 г. 11:36
264 просмотра

Событие произошло 26 июня около 2:30 в поселке Высокий. В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская". Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньи.

Как рассказали в отделе коммуникаци полиции в Харьковской области, правоохранители провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному правонарушению.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
 

Событие произошло 26 июня около 2:30 в поселке Высокий. В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская". Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги", - отмечается в сообщении. Так, по указанному адресу выезжало руководство и следственно-оперативная группа. Работники полиции провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному правонарушению. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/harkovskoy-oblasti-neizvestnye-vzorvali-bankomat-1498465154.htmlСобытие произошло 26 июня около 2:30 в поселке Высокий. В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская". Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги", - отмечается в сообщении. Так, по указанному адресу выезжало руководство и следственно-оперативная группа. Работники полиции провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному правонарушению. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/harkovskoy-oblasti-neizvestnye-vzorvali-bank...

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.