На Харьковщине взорвали банкомат

Событие произошло 26 июня около 2:30 в поселке Высокий. В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская". Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньи.

Как рассказали в отделе коммуникаци полиции в Харьковской области, правоохранители провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному правонарушению.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

