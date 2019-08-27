На Харьковщине за неделю нашли около полутора тысяч боеприпасов

За неделю, с 19 по 26 августа, пиротехники ГСЧС 23 раза выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, всего было обнаружено 1417 боеприпасов, среди которых: 2 авиабомбы, 57 артснарядов, 55 минометных мин и 1300 патронов.

Как отметили в ГСЧС, основная масса этих боеприпасов была найдена в лесном массиве у поселка Жихарь в Харькове.

После обследования определенного участка леса пиротехники выявили 1 артснаряд диаметром 158,5 мм, 2 - диаметром 105 мм, 36 - диаметром 20 мм, 2 минометные мины диаметром 50 мм и все 1300 патронов калибра 7,62.

Все найденные боеприпасы были обезврежены, пострадавших нет.