На Харьковщине за неделю произошло более 200 пожаров: есть погибшие

В течение недели, с 12 по 19 на Харьковщине спасатели 202 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате пожаров погибли 2 человека, 1 получил травмы, 1 был спасен и 9 - эвакуированы.

Как отметили в ГСЧС, из 202 пожаров, произошедших за неделю, 154 - это пожары в экосистемах, из них 10 лесных.

Также пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС 16 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего специалисты обезвредили 394 обнаруженных боеприпаса, среди которых были: 1 авиабомба, 49 артснарядов, 343 минометных мин и 1 граната.