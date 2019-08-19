 

На Харьковщине за неделю произошло более 200 пожаров: есть погибшие

19 августа 2019 г. 9:50
1 просмотр

В течение недели, с 12 по 19 на Харьковщине спасатели 202 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате пожаров погибли 2 человека, 1 получил травмы, 1 был спасен и 9 - эвакуированы.

Как отметили в ГСЧС, из 202 пожаров, произошедших за неделю, 154 - это пожары в экосистемах, из них 10 лесных.

Также пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС 16 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего специалисты обезвредили 394 обнаруженных боеприпаса, среди которых были: 1 авиабомба, 49 артснарядов, 343 минометных мин и 1 граната.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.