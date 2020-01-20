На Харьковщине за неделю в огне погибли два человека

20 января 2020 г. 11:35
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На Харьковщине с 13 по 20 января 2020 года спасатели 165 раз выезжали по сигналу «Тревога».

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из них 50 выездов были на ликвидацию пожаров и возгораний, 19 выездов - для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 10 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 29 - на дежурство, и  57 других выездов.

В результате пожаров погибли 2 человека, однако чрезвычайникам удалось спасти жизни 4 людей, а также еще 96 человек были эвакуированы из опасных зон.

На месте чрезвычайных событий были обнаружены тела 3-х погибших, 1 человек получил травмы.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 10 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обезврежено 78 найденных боеприпасов. Среди них были 9 артснарядов, 5 минометных мин, 4 гранаты и 60 других видов боеприпасов.

 

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