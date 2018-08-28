На Харьковщине за разбойное нападение на женщину задержали жителя Чугуева

В Змиевском районе произошло разбойное нападение на 60-летнюю женщину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 августа в полицию обратилась 60-летняя жительница Змиевского района и рассказала о том, что около 13-00 в ее дом проник неизвестный мужчина и потребовал у нее деньги.

После этого злоумышленник схватил потерпевшую за волосы и бросил на пол, потом начал душить ее подушкой.

Увидев мужа жертвы, который вошел в комнату, правонарушитель схватил мобильный телефон женщины и скрылся.

В совершении преступления полицейские разоблачили 31-летнего жителя Чугуева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Вещественное доказательство – мобильный телефон – правоохранители изъяли.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.