На Харьковщине за сутки нашли более полусотни боеприпасов

На Харьковщине пиротехники ликвидировали 55 обнаруженных боеприпасов времен Второй Мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, взрывоопасные предметы нашли в Изюмском, Лозовском, Шевченковском районах области и Шевченковском и Основянском районах Харькова.

Всего специалисты разминировали 55 штук боеприпасов, среди них были 4 минометные мины и 1 противопехотная, а также 50 артснарядов разного калибра.

Опасные находки были обезврежены в специально отведенном месте путем подрыва.

Пострадавших нет.