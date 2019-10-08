 

На Харьковщине за сутки нашли более полусотни боеприпасов

08 октября 2019 г. 10:39
15 просмотров

На Харьковщине пиротехники ликвидировали 55 обнаруженных боеприпасов времен Второй Мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, взрывоопасные предметы нашли в Изюмском, Лозовском, Шевченковском районах области и Шевченковском и Основянском районах Харькова.

Всего специалисты разминировали 55 штук боеприпасов, среди них были 4 минометные мины и 1 противопехотная,  а также 50 артснарядов разного калибра.

Опасные находки были обезврежены в специально отведенном месте путем подрыва.

Пострадавших нет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.