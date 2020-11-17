На Харьковщине за сутки нашли четыре десятка боеприпасов

17 ноября 2020 г. 11:15
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На Харьковщине за сутки пиротехники разминировали 40 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

16 ноября пиротехнические группы ГСЧС проводили работы по разминированию боеприпасов, найденных на территории Харьковского и Змиевского районов области.

Всего было обнаружено 40 боеприпасов, среди них были 3 артснаряда разного калибра и 37 минометных мин калибра 50 мм.

Все опасные находки были вывезены на специальную подрывную площадку и уничтожены путем подрыва.

На месте проведения пиротехнических работ спасатели проводили с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

 

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