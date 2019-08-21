На Харьковщине за сутки обезвредили более полусотни старых боеприпасов

20 августа на Харьковщине пиротехнические группы ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, боеприпасы были обнаружены в Лозовском, Сахновщинском, Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области, а также в Киевском районе Харькова.

Наибольшее количество боеприпасов обнаружили на Сахновщине - в селе Малые Бучки. Там на окраине села пиротехники обезвредили 43 найденные минометные мины разного калибра.

Все взрывоопасные находки были обезврежены на специальных подрывных площадках.