 

На Харьковщине за сутки обезвредили более полусотни старых боеприпасов

21 августа 2019 г. 10:56
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20 августа на Харьковщине пиротехнические группы ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, боеприпасы были обнаружены в Лозовском, Сахновщинском, Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области, а также в Киевском районе Харькова.

Наибольшее количество боеприпасов обнаружили на Сахновщине - в селе Малые Бучки. Там на окраине села пиротехники обезвредили 43 найденные минометные мины разного калибра.

Все взрывоопасные находки были обезврежены на специальных подрывных площадках.

 

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