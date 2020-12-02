На Харьковщине за сутки обезвредили около четырех десятков найденных боеприпасов

На Харьковщине за сутки пиротехники обезвредили 36 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасные предметы были найдены на территории Нововодолажского и Сахновщинского районов области, а также в Харькове.

Среди них было 7 минометных мин, остальные - артснаряды разного калибра.

По данным ГСЧС, наибольшее количество боеприпасов было обнаружено в лесополосе возле поселка Сахновщина.

Как отмечается, от укрытия до ближайшего здания было не более 700 м.

Прибывшие на место пиротехники обследовали указанную территорию и насчитали там 18 единиц боеприпасов: 11 артснарядов диаметром 76 мм, 1 - диаметром 105 мм, 5 - диаметром 45 мм и 2 минометные мины диаметром 50 мм.

Все взрывоопасные находки были обезврежены на специальных подрывных площадках. Пострадавших нет.