На Харьковщине за сутки ограбили двух женщин: подозреваемые задержаны

За сутки на Харьковщине полицейские задержали двух грабителей.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, преступления произошли в Новобаварском районе Харькова и поселке Шевченково Харьковской области.
Так, 27 августа около 12:10 у дома по улице Гагарина неизвестный вырвал из рук 62-летней женщины телефон.
Через несколько часов патрульные задержали подозреваемого - 35-летнего харьковчанина. Вещественное доказательство изъято.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
В тот же день около 15:00 в полицию обратилась 60-летняя жительница поселка Шевченково. В помещении туалетной комнаты на территории автостанции неизвестный под угрозой применения физического насилия открыто завладел деньгами женщины в сумме 1300 гривен.
В совершении данного преступления разоблачили 42-летнего безработного жителя Краматорска Донецкой области. Вещественные доказательства изъяты.
Мужчину задержали.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.