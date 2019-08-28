 

На Харьковщине за сутки ограбили двух женщин: подозреваемые задержаны

28 августа 2019 г. 14:48
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За сутки на Харьковщине полицейские задержали двух грабителей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, преступления произошли в Новобаварском районе Харькова и поселке Шевченково Харьковской области. 

Так, 27 августа около 12:10 у дома по улице Гагарина неизвестный вырвал из рук 62-летней женщины телефон. 

Через несколько часов патрульные задержали подозреваемого - 35-летнего харьковчанина. Вещественное доказательство изъято.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

В тот же день около 15:00 в полицию обратилась 60-летняя жительница поселка Шевченково. В помещении туалетной комнаты на территории автостанции неизвестный под угрозой применения физического насилия открыто завладел деньгами женщины в сумме 1300 гривен.

В совершении данного преступления разоблачили 42-летнего безработного жителя Краматорска Донецкой области. Вещественные доказательства изъяты.

Мужчину задержали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

 

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