На Харьковщине за сутки ограбили двух женщин: подозреваемые задержаны

За сутки на Харьковщине полицейские задержали двух грабителей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, преступления произошли в Новобаварском районе Харькова и поселке Шевченково Харьковской области.

Так, 27 августа около 12:10 у дома по улице Гагарина неизвестный вырвал из рук 62-летней женщины телефон.

Через несколько часов патрульные задержали подозреваемого - 35-летнего харьковчанина. Вещественное доказательство изъято.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

В тот же день около 15:00 в полицию обратилась 60-летняя жительница поселка Шевченково. В помещении туалетной комнаты на территории автостанции неизвестный под угрозой применения физического насилия открыто завладел деньгами женщины в сумме 1300 гривен.

В совершении данного преступления разоблачили 42-летнего безработного жителя Краматорска Донецкой области. Вещественные доказательства изъяты.

Мужчину задержали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.