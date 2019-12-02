На Харьковщине под колесами поездов погибли два человека

02 декабря 2019 г. 10:55
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На Харьковщине за сутки, 1 декабря, под колесами поездов погибли два человека.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Так, в с. Грахово Чугуевского района в 10.35 на 77 км пути Харьков - Грахово, в результате наезда поездом был смертельно травмирован 60-летний житель с. Чкаловское.

Как отмечается, мужчина совершил самоубийство.

В тот же день вечером, в 20.20 возле села Дачное Змиевского района поездом № 2 сообщением Константиновка - Ивано-Франковск был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте приблизительно 65-70 лет.

Личность потерпевшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

 

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