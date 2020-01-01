На Харьковщине за сутки празднования Нового года в больницу попали три человека

Харьковские медики рассказали об обращениях граждан за медпомощью во время мероприятий по празднованию Нового года.

«Как всегда работники Центра вместе со всеми экстренными службами стояли на охране здоровья отдыхающих жителей области.

Множество праздничных мероприятий состоялось в сутки 1 января»,- говорится в сообщении Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

По данным медиков, за сутки было зафиксировано 4 обращения к медикам скорой помощи, при этом в трех случаях из них людей госпитализировали в медицинские учреждения Харькова.

Напомним, накануне медики спасли мужчину, у которого случился инфаркт в одном из ресторанов Харькова.