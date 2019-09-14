 

На Харьковщине при пожарах сухостоя выгорело около 20 гектаров земли

14 сентября 2019 г. 10:51
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За прошедшие сутки в Харьковской области пожарные 33 раза выезжали на тушение сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора.

Суммарная площадь горения составила около 20 га, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, добавив, что  все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем.

Также в ГСЧС отметили, что ликвидация пожара на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района еще продолжается.

Спасатели в очередной раз призывают население строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

 

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