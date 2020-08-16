На Харьковщине за сутки произошло 18 пожаров сухостоя

16 августа 2020 г. 14:00
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В Харьковской области за прошедшие сутки, 15 августа, произошло 18 пожаров, связанных с горением сухостоя, хвойной подстилки, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Суммарная площадь горения составила более 6,5 га.

По данным спасателей, подавляющее количество таких пожаров случается из-за легкомысленности людей, которые продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

В результате этого едва ли не каждый день немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров стерни на полях и на открытых территориях.

 

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