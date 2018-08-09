На Харьковщине за сутки произошло 20 пожаров в экосистемах

С наступлением жаркой погоды в Харькове и области увеличивается количество пожаров в экосистемах.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, самой распространенной причиной пожаров в экосистемах является так называемый «человеческий фактор».

Спасатели только за прошедшие сутки 20 раз выезжали на тушение сухой травы, мусора и лесной подстилки.

12 пожаров возникло в районах области и 8 - в пределах Харькова.

Суммарная площадь горения составила около 2 га.

Все возгорания были ликвидированы спасателями с минимальными последствиями.

Пострадавших нет.

«Даже маленькие спичка или окурок, брошенные в сухую траву, могут наделать немалой беды», - предупреждают жителей Харьковщины спасатели и призывают их быть аккуратными и осторожными с огнем на природе.