На Харьковщине за сутки произошло 27 пожаров в экосистемах

22 августа 2018 г. 10:47
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27 раз за прошлые сутки пришлось выезжать пожарным на ликвидацию огня в экосистемах на территории Харькова и области. Как рассказывают в пресс-службе ГСЧС, с возгораниями справились оперативно – пострадавших от стихии нет.

«За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 27 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. В том числе 9 из них в г. Харькове. Спасатели оперативно отреагировали на все эти вызовы и ликвидировали пожары с минимальными последствиями. Их общая площадь составила более 3 га», - отметили в ведомстве.

По словам спасателей, подобные пожары зачастую возникают из-за человеческой невнимательности или неосторожности.

 

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