На Харьковщине за сутки произошло 27 пожаров в экосистемах

27 раз за прошлые сутки пришлось выезжать пожарным на ликвидацию огня в экосистемах на территории Харькова и области. Как рассказывают в пресс-службе ГСЧС, с возгораниями справились оперативно – пострадавших от стихии нет.

«За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 27 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. В том числе 9 из них в г. Харькове. Спасатели оперативно отреагировали на все эти вызовы и ликвидировали пожары с минимальными последствиями. Их общая площадь составила более 3 га», - отметили в ведомстве.

По словам спасателей, подобные пожары зачастую возникают из-за человеческой невнимательности или неосторожности.