На Харьковщине за сутки произошло 5 возгораний сухостоя - ГСЧС

05 марта 2020 г. 13:43
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На Харьковщине в течение суток 5 марта пожарные спасатели ГСЧС 5 раз выезжали на тушение возгораний кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь таких пожаров составила более 2 тысяч кв.м.

По данным ГСЧС, пожары возникали в Харьковском, Купянском и Барвенковском районах области, а также в Индустриальном районе Харькова.

Вероятными причинами возгораний стали поджоги и неосторожное обращение с огнем неизвестных граждан.

Как отмечается, всего от ГСЧС к работе привлекались 20 человек 6 единиц техники.

 

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