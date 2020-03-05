На Харьковщине за сутки произошло 5 возгораний сухостоя - ГСЧС

На Харьковщине в течение суток 5 марта пожарные спасатели ГСЧС 5 раз выезжали на тушение возгораний кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь таких пожаров составила более 2 тысяч кв.м.

По данным ГСЧС, пожары возникали в Харьковском, Купянском и Барвенковском районах области, а также в Индустриальном районе Харькова.

Вероятными причинами возгораний стали поджоги и неосторожное обращение с огнем неизвестных граждан.

Как отмечается, всего от ГСЧС к работе привлекались 20 человек 6 единиц техники.