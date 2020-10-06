На Харьковщине за сутки произошло около сотни пожаров на открытых территориях, выгорело более 85 гектаров сухостоя

В Харьковской области за сутки произошло 94 пожара сухостоя на открытых территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, общая площадь этих пожаров составила более 85,5 га.

Так, в 14:42 в поселке Меловое Великобурлукского района на открытой территории горел камыш на площади более 10 га. В 20:13 пожар был ликвидирован.

Однако в Близнюковском районе огонь от сухой травы все же уничтожил заброшенный жилой дом, отметили в ГСЧС.

"Пожар произошел в 16:31 в селе Варваровка на ул. Мира, 2. Там трава горела на площади 25 кв.м, огонь от которой и зацепил дом. Спасатели справились с огнем в 18:00", - рассказали спасатели.

Самый большой по площади пожар сухостоя случился в 11:25 возле села Садовое в Купянском районе. Там площадь горящей травы составила около 10 га. В 22:00 спасателям огонь удалось потушить.

В связи с этим в ГСЧС призывают людей не экспериментировать с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период и не допускать сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигать камыш, сухую траву и стерню, а также не позволять детям играть спичками и зажигалками.