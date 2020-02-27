На Харьковщине за сутки разминировали более двухсот боеприпасов

На Харьковщине за сутки, 26 февраля, пиротехники ГСЧС разминировали 231 боеприпас.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, специалисты ГСЧС проводили мероприятия разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, обнаруженные в Дергачевском, Змиевском и Великобурлукском районах области.

Всего пиротехники ГСЧС разминировали 30 минометных мин, 1 артснаряд и 200 единиц боеприпасов.

Так, в лесополосе неподалеку села Курортное Дергачевского района области были обнаружены, разминированы и уничтожены 27 минометных мин 82мм, 1 артснаряд калибра 76 мм и 200 единиц боеприпасов.