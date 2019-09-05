На Харьковщине за сутки выгорело 16 гектаров земли

Сейчас на Харьковщине стоит теплая, засушливая погода. Уровень пожарной опасности достигает максимальной отметки - 5 класса. Поэтому количество пожаров в природных экосистемах и лесных массивах, которые несут угрозу окружающей среде и представляют опасность для жизни людей, постоянно растет, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, за сутки на Харьковщине спасатели 49 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах, где горела сухая трава, камыш, мусор, хвойная подстилка и тому подобное. Общая площадь горения составила около 16 га.

Среди крупнейших пожаров - пожар в Черкасской Лозовой Дергачевского района, где выгорело 3 га сухостоя и сгорели 4 деревянные надворные постройки общей площадью 20 кв.м.

В селе Довжик Золочевского района на ул. Подгорной от горящей травы загорелся дачный дом, который в итоге сгорел на площади 36 кв.м.

Кроме того, в селе Нестелеевка Лозовского района в очаге горения сухостоя оказался заброшенный дачный дом, который спасателям удалось отстоять.

Подобные пожары возникают именно в результате неосторожного обращения с огнем и, как правило, вызывают значительный общественный резонанс, а их тушение имеет долговременный характер и требует значительных материальных и человеческих ресурсов, подытожили в ГСЧС.