На Харьковщине за сутки выгорело более 12 гектаров сухостоя, сгорело 3 дачных дома и 2 хозпостройки

На Харьковщине из-за выжигания сухостоя за сутки произошло несколько крупных пожаров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, за прошедшие сутки, 26 августа, спасатели 20 раз тушили возгорание сухостоя и мусора в Балаклейском, Близнюковском, Валковском, Волчанском, Двуречанском, Изюмском, Змиевском, Кегичевском, Купянском, Харьковском, Шевченковском районах области и областном центре.

Общая площадь этих пожаров составила около 12,5 га.

Одним из крупнейших был пожар в пгт. Изюм, возникший в 13:26. Там на ул. Сосновой на территории бывшего предприятия горела сухая трава, мусор и старые автомобильные покрышки на площади 800 кв.м.

В 13:53 огонь спасатели локализовали. Однако окончательно его погасить удалось только в 16:57, отметили в пресс-службе харьковских спасателей.

Также отмечается, что наибольший ущерб нанес пожар, который произошел на окраине села Волчий Яр Балаклейского района. Сообщение о нем поступило пожарным в 14:44. Там горела сухая трава на площади около 5 га. Огонь от травы перекинулся на 3 дачных дома общей площадью 150 кв.м. и 2 хозяйственные постройки площадью 100 кв.м.

Еще до прибытия спасателей эти застройки были уничтожены огнем.

Огнеборцы, прибывшие на место, локализовали пламя в 20:21, в 23:40 - ликвидировали.